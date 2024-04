Lecsapott az ukrán Neptune-rakéta – Telibe találta Oroszország legendás büszkeségét

A „Kommuna” mentőhajó habár már 110 éves történelemmel rendelkezik, a mai napig aktív szolgálatot teljesít az orosz fekete-tengeri flotta kötelékében, ezzel az orosz hadiflotta legrégebbi, szolgálatban álló hajója. Ráadásul nem csak "díszhajóként" üzemel, már többször megfigyelték a krími partok közelében és valószínűleg részt vett a zászlóshajó, a Moszkva sikertelen mentésében is.

Vasárnap azonban az ukrán fél jelentette - később pedig OSINT-elemzők a támadásról készült felvételek alapján geolokalizálták és azonosították - hogy egy nagy hatótávolságú rakétával csapást mérte a szevasztopoli kikötőben horgonyzó katamaránra.

Russian BSF ship hit and is on fire after an early morning AFU missile strikeThe AFU conducted a successful anti-ship (possibly Neptune) missile strike on what is strongly believe to be the Black Sea Fleet submarine salvage and rescue ship Kommuna. The ship, which has gone pic.twitter.com/ZHWjdReI2C