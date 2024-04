Hatalmas áttöréseket hozhat a mesterséges intelligencia az űriparban és a fegyverkezésben is

A Portfolio AI in Business konferenciáján Kecskés Árisszal, a 4IG-vel szoros együttműködésben dolgozó REMRED Zrt. üzletfejlesztési igazgatója beszélgetett a Portfolio elemzője, Ács Bence, a téma a mesterséges intelligencia segítségével támogatott űripar és a fegyverkezés volt.

A REMRED Zrt.-nél 2021-ben következett be egy stratégiai paradigmaváltás, ezt követően fokozottan foglalkozank műholdplatformok fejlesztésével, a 4IG csoporttal szoros együttműködésben.

Nagyon izgalmas módon, teljesen újraírja szegmensekben és értékláncokban is az eddig meglévő folyamatokat

– jelentette ki Kecskés Árisz az AI és az űripar együttműködésével kapcsolatos kérdésre. Hozzátette, leginkább az adatfeldolgozás esetében lép a színpadra az AI. A feldolgozott adatokat pedig sok célra fel lehet használni – akár az agrárium számára, vagy épp katonai célokra is.

Kecskés Árisz azt is kiemelte, a gépi tanulásos algoritmusokban a szimulációs módszerek segítették a költségek csökkentését, és a piacra történő belépési küszöb mérséklését. Lényegében a mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok képesek lemodellezni a sugárterhelést, és egyéb olyan tényezőket, amelyeket csak speciális körülmények között, még európai szinten is kevés helyen lehetne élesben tesztelni – ráadásul a várólista is évekre telített.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnagyobb áttörés, amit az űripar elért a mesterséges intelligencia segítségével, Kecskés Árisz azt válaszolta, hogy az eszközök autonóm (önálló) működésre való betanítása volt.

A mesterséges intelligencia lehetővé tette az autonóm döntéshozatalt az ember által készített eszközök tekintetében,

továbbá segít az ehhez szükséges adatok feldolgozásában is, amelyet maga az eszköz gyűjt be, például a Mars felszínén.

Az űripar az egyik legrosszabbul brandingelt technológia

- jelentette ki, arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen hatással lehet ez a hétköznapi ember életére a technológia fejlődése. Hozzátette, nincs meg az az edukációs folyamat, amely közelebb hozza az iparág eredményeit az emberekhez, pedig enélkül a technológia nélkül „egy pizzát se tudnánk rendelni”.

Pedig az űrben jelenleg is zajló és jövőbeli kísérletek – pl. 3D sejtnyomtatás a gyógyszeriparnak – rendkívül fontosak, és kihatással lehetnek a hétköznapi emberek mindennapi életére. Az előkészületek pedig az alacsony föld körüli pályára állítandó laborok létrehozásával kapcsolatban most is zajlanak.

A fegyverkezésre rátérve Kecskés Árisz elmondta, hiába korlátozódik az űrtechnológia jelenleg csak adatfeldolgozásra, már most is rendkívül pontos és hatékony, amely elképesztő információkkal szolgál. Ráadásul földi körülményekről jelenleg szinte sebezhetetlen, bár két műhold összeütközése kiválthat olyan folyamatláncolatot, amely teljesen megsemmisíti a Föld körül keringő objektumok nagy részét.

„Csillagháború”, vagyis alacsony Föld körüli pályán történő eszközökkel való háború azonban nehezen prognosztizálható

– jelentette ki Kecskés Árisz.

Címlapkép forrása: Portfolio