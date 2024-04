Kiszivárgott: gigantikus fegyverszállítmányt készít Amerika Ukrajnának, ezek lesznek benne

Az Egyesült Államok szenátusa akár már ma megszavazhatja a hat hónapig húzott-halasztott, 61 milliárd dolláros támogatási keretet Ukrajnának. Ezt a csomagot Amerika nem egyben fogja Kijevnek küldeni, de a Politico értesülései szerint Joe Biden egy szokásosnál jelentősen nagyobb csomagot tervez elküldeni az ostromlott országnak, lehetőleg azelőtt, hogy megszáradt volna a tinta az új törvényen.

A lap szerint az elnök fő célja most az, hogy orvosolja az ukrán haderő legnagyobb problémáit, vagyis a tüzérségi fegyverek és légvédelmi rendszerek lőszerhiányát. Emellett „rakétákat” is küld majd Amerika Ukrajnának, valószínűleg ez páncéltörő rakétákat és a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis tüzérségi rakétákat is jelent.

Járművek is készülnek: Ukrajna kap még M2 Bradley lövészpáncélosokat, M113-as páncélozott szállító harcjárműveket és „régebbi Humvee” 4x4-eseket is. Emellett tüzérségi és légvédelmi fegyvereket is kapnak.

Korábbi források szerint a bejelentéstől számítva 10 napon belül már a frontvonalon lehet az új amerikai segély.

