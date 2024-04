Felvételek: még mindig gyűjti az iráni rakétákat az izraeli hadsereg

Irán április 13-14-én nyíltan megtámadta Izraelt, az izraeli légvédelem azonban a támadásban résztvevő 300 drón, rakéta nagy részét lelőtte. Jelentős kárt nem okozott a támadás.

A lelőtt rakéták, drónok roncsait azóta is folyamatosan gyűjti be az izraeli hadsereg, nemrég képet posztoltak egy újabb rakétaroncsról, melyet egy hegység oldalában találtak meg túrázók. A maradványokat helikopterrel emelték ki a térségből.

The effects of Irans attack on Israel can still be seen weeks after it occurred.Earlier today, our troops removed the debris of a surface-to-surface missile intercepted during the Iranian attack. At the beginning of the week, the debris was found by hikers in southern Israel. pic.twitter.com/UeFiYBuGhg