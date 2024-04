Harcba küldték az ukránok a légcsavaros repülőgépeiket: máris elkönyvelték az első sikert

Az ősöreg (első repülésére 1976-ban került sor) repülőgépet még a Szovjetunióban, a híres Jakovlev tervezőiroda fejlesztette ki, a kétüléses, légcsavaros gép szinte teljes történelme során kiképzési célokat szolgált.

Az alábbi felvételek alapján – amelyek állítólag Odessza környékén készültek – Ukrajna immáron harcászati célokra használja a Jak-52-eseket, és aktívan támadja vele az orosz Orlan-10 felderítő drónokat. A felvételen az első elkönyvelt találat is látható.

Ukrainian forces have started using Yak-52 propeller planes to hunt down Russian drones and obviously they caught their first prey. The Russian drone is emergency-parachuting to the ground. According to the source it happened somewhere near an Odesa airfield.Source: Telegram / pic.twitter.com/4aUtKRJ9kb