A hírszerzés jelentés megjegyzi, hogy a Mediazona arról számolt be,

2023-ban 116 orosz katonát ítéltek el gyilkosságért, amely közel 900%-kal magasabb érték, mint az egy évvel korábbi.

2022-ben 13, míg 2021-ben 11 ítélet született ilyen ügyben.

Emlékeztettek arra, hogy a The New York Times Olga Romanovát, a Russia Behind Bars vezetőjét idézve arról írt korábban, hogy 15 000 kegyelmet kapott rab tért vissza Oroszországba. Ahogy arról korábban több alkalommal beszámoltunk, először a Wagner-csoport, majd az orosz hadsereg biztosított olyan lehetőséget elítélteknek, hogy katonai szolgálatukért cserébe visszanyerhették szabadságukat, és nem kellett letölteniük a rájuk kiszabod büntetésüket. A Vertska orosz média arról számolt be, hogy a korábbi elítéltek ellen 190 büntetőügyben indult újból eljárás 2023-ban, köztük 20 gyilkosság vagy gyilkossági kísérlet miatt.

A hírszerzési jelentés szerint a szolgálatot teljesítő és veterán orosz katonák által elkövetett gyilkosságok magas száma valószínűleg részben annak tudható be, hogy ezek az emberek a háború miatt tartósan, krónikusan rossz mentális egészségi állapotban vannak. Az alacsony morál és az unalom okozta alkoholizmus és drogfogyasztás valószínűleg szintén hozzájárul a bűnelkövetéshez.

