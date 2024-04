Úgy tűnik, teljesen átszakadt az ukrán frontvonal: Berdicsi is orosz kézre került

Szombat délután jelentek meg azok a felvételek, amelyen orosz zászló lengedezik Berdicsi település utolsó épületei egyikén. Az orosz források arról számoltak be, hogy a települést teljes egészében Putyin katonái ellenőrzik.

Még egy hét sem telt el azóta, hogy megírtuk: Oroszország támadása hatalmas lendületet vett az avgyijivkai szektorban, miután az egyik ukrán dandár érdemi ellenállás nélkül feladta a rájuk bízott Ocseretine védelmét. Nem sokkal később átvették az irányítást a településtől délre található kisebb falukban, Novobahmutivkában és Szolovjovéban is.

️Following the liberation of Ocheretino and the withdrawal of Ukrainian Armed Forces from Berdychi, fighting has begun for the village of Arkhangelskoye (north of Avdeevka).It is evident that the Russian army has gained momentum, and the progress made since early April is pic.twitter.com/F4vnaie6yx — MD (@distant_earth83) April 27, 2024

Ezzel lényegében akkora lyukat ütöttek az Avgyijivka elestét követően sebtében kialakított ukrán védvonalon, hogy borítékolható volt a további előrenyomulás: a legfrissebb hírek szerint orosz kézre került Berdicsi.

BerdychiThe flag of the 74th MRB raised on one of the few buildings still standing.Location: 48.193107, 37.633552 src: @UAControlMap — imi (m) April 27, 2024

A település elestének körülményeiről egyelőre eltérő információk terjengenek: egyesek szerint az ukrán erők máris megkezdték a visszavonulást a Vovcsa folyó és a környéki víztározók jelentette természetes védvonalak közé. Más oroszpárti források arról számoltak be, hogy a támadás során bekerítették a faluért harcoló területvédelmi erőket.

The breach at Ocheretyne widens as Russia captures most of the settlement, along with Novobakhmutivka and a portion of Soloviove.Despite Ukrainian reinforcements arriving, they have so far been unable to prevent Russia from establishing a foothold around the settlement. https://t.co/SUXgfJZ3WA — War (Mapper) April 25, 2024

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images