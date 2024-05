Béketárgyalás lesz az ukrajnai háború lezárásáról, de máris jött egy igazán rossz hír

Néhány hete jött a hír, hogy nemzetközi tárgyalás lesz a svájci Burgenstockban az ukrajnai háború lezárásáról:

Oroszország a múlt héten jelentette ki, hogy nem vesznek részt a júniusi konferencián, a Sky cikke szerint eleve meg sem hívták őket. A svájci kormány ma hivatalosan is megerősítette, hogy a támadó ország nem küld a rendezvényre delegáltat, majd hozzátették: Oroszországnak is részt kellene vennie a békekonferencián, hogy érdemben előre lehessen mozdítani a háború lezárását.

Oroszország nélkül nem lehetséges a békefolyamat”

– jelentette ki a svájci kormány.

Jó esély van rá, hogy ha meg is hívták volna Moszkvát, akkor sem mentek volna el. Oroszország álláspontja az, hogy az ilyen események egyetlen célja, hogy a Volodimir Zelenszkij által megfogalmazott tízpontos béketervezetet „erőltessék rá” Moszkvára, amely a Kreml szerint „nem tükrözi a harctéri realitásokat.” Ukrajna ugyanis az orosz katonák kivonását, a háborús bűnösök elszámoltatását és kártérítést szeretne.

A békekonferenciára ettől függetlenül sor fog kerülni, Ukrajna és a Nyugat azt reméli, hogy sikerül meggyőzni Oroszország gazdasági partnereit (pl. India, Kína) arról, hogy hátráljanak ki Moszkva mögül, nyomást gyakorolva Putyin-kormányra a háború lezárása végett. A békekonferencián a Swiffinfo információi szerint 160 ország vesz majd részt.

Oroszország többször is jelezte egyébként korábban, hogy nyitottak az Ukrajnával való tárgyalásra, de csak a „harctéri realitások” tükrében. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem hajlandók semmilyen alkuba belemenni, amely nem jár területi nyereséggel.

