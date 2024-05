Hivatalos: elfoglalták az oroszok Berdicsit

Berdicsi ostroma február végén kezdődött, az orosz haderő azután támadta meg a kistelepülést, hogy elfoglalták a 15 kilométerre, keletre található Avgyijivkát.

Nem hivatalos, Oroszországhoz köthető források szerint a falu ostroma már vasárnap véget ért, az orosz védelmi minisztérium viszont csak ma jelentette be, hogy „felszabadították” (elfoglalták) az ukrán települést.

The Russian military has completely liberated the village of Berdychi- Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/UQ08OnolfT