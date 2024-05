Egyetlen ábra, amely kiválóan megmutatja, mekkora is valójában az orosz hadsereg friss területszerzése

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. Minden hónapban kitesznek egy érdekes grafikont is, melyen az aktuális havi területszerzés „nettósítva” látható. Vagyis, ha például Oroszország elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Ukrajna pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz.

A War Mapper helyzetértékelése szerint

Oroszország áprilisban mindössze 86 négyzetkilométernyi területet hódított meg Ukrajnában, ez az ország 0,01%-a.

Oroszország jelenleg Ukrajna 17,53%-át tartja megszállva.

As of the end of April 2024, Russia occupies a total of 17.53% (+0.01%) of Ukraine. This figure includes Crimea and areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022.This represents a net gain in Russia's favour of approximately 86km² since the end of March. pic.twitter.com/dYWP6ddqVY

A legnagyobb területi változás idén februárban történt, ekkor az orosz hadsereg 137,95 négyzetkilométernyi területet szállt meg Ukrajnában.

These charts detail the net change in occupied territory each month since the start of the war (left) and a zoomed-in view of just the past 12 months (right).Km² data is now included for greater clarity. Thanks to for the suggestion. @pierre_alonso