Meg vannak számlálva Szergej Sojgu napjai? – Árulkodó, kivel találkozott a minap Putyin

Djumin a tavaly júniusi Wagner-lázadást követően kiesett Putyin kegyeiből, így a mostani találkozója egyben kísérlet arra is a részéről, hogy újra az orosz elnök közelébe kerülhessen. Djumin többször is Jevgenyij Prigozsin néhai Wagner-vezér mellé állt 2022-ben és 2023-ban, valószínűleg abban a reményben, hogy Prigozsinnak az orosz védelmi minisztériumot illető kritikája célt ér, és esetleg ő maga kerülhet Sojgu helyére.

Az ISW azonban ennél tovább megy, és úgy értékeli,

Putyin szándékosan tette nyilvánossá a Djuminnal való találkozóját.

Putin punishes Defence Minister Shoigu for inability to achieve military goals ISW via The meeting between Putin and Dyumin also suggested that Putin was likely the person responsible for the decision to arrest Ivanov. https://t.co/BCHh5m346A