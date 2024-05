Eljöhet a fordulat a gázai konfliktusban – Egyiptomban tárgyal a Hamász

Portfolio 2024. május 04. 13:43

A Hamász delegációja szombaton érkezett Kairóba, hogy intenzív tárgyalásokat folytasson egy potenciális gázai tűzszünetről, amely magában foglalná néhány túsz Izraelbe való visszatérését is - közölte egy a terrorszervezethez közel álló forrás a Reuterssel. A tárgyalásokon részt vesz a CIA igazgatója is, aki már korábban is jelen volt az ilyen jellegű diplomáciai megbeszéléseken.