Orosz vadászrepülőgépet lőttek le az ukránok

Az ukrán elnök szombat esti rövid videóüzenetében külön dicséretet mondott a 110. önálló gépesített dandár harcosainak, mivel elmondása szerint ma egy újabb orosz Szu-25-öst lőttek le a donyecki régióban.

Fontos, hogy ezekben a napokban nagyon koncentráltak legyünk - húzta alá.

Zelenszkij nem közölt további részleteket az incidensről, amelyet a Reuters nem tudott azonnal ellenőrizni.

Russia can only be forced to leave Ukraine alone. And it will happen. Our strength will undoubtedly help us achieve this. The strength of our people, our military strength, our unity with partners, their own strength, and the strength of our diplomacy. I am grateful to everyone pic.twitter.com/w7ZB66p7wi