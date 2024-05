Félidőnél a keleti nagyhatalom európai körútja: ilyen felvezetés után érkezik Budapestre Orbán Viktor szövetségese

Május 5-én megkezdte többnapos európai látogatását Hszi Csin-ping kínai elnök. Az előre bejelentett információk szerint a keleti nagyhatalom vezetője három országban fog tárgyalásokat folytatni. A diplomáciai körút első állomása Franciaország, ahol már tényleges nyilatkozatokat is eredményeztek a megbeszélések. Május 7-én Szerbiában tárgyal a keleti nagyhatalom delegációja, végül Május 8. és 10. között Magyarországon zárul az utazás.

Rendkívüli jelentőségű utazásba kezdett a kínai elnök, mivel számos rendezetlen ügy várja a megoldást Európában, ráadásul Hszi Csin-ping öt évvel ezelőtt volt utoljára a kontinensen.

A kínai állami Global Times beszámolója szerint francia földre lépve Emmanuel Macron elnök fogadását követően a kínai államfő beszédet mondott, amelyben a Párizs és Peking között éppen 60 éve létrejött diplomáciai kapcsolatokat méltatta. Hszi Csin-ping szerint a két ország példája ékes bizonyítéka az olyan kapcsolatoknak, amelyben mindkét fél győztesnek érezheti magát, még annak ellenére is, hogy teljesen különböző rendszerben működnek. Szerinte a mostani találkozó a turbulensen változó világ számára is jelentős eredményeket hozhat.

Kína célja világos: szeretné, ha a mostaninál erősebb és stabilabb kapcsolatokat tudna kialakítani Európával.

Az elmúlt években Brüsszel és a kontinens több országa is elkezdett elfordulni a keleti nagyhatalomtól, számos dokumentumban a korábbi partneri megközelítést inkább versenytársira cserélték Pekinggel. A viszony megváltozása mögött több ok is húzódott:

A kereskedelmi kapcsolatok jelentősen átalakultak, Kína pedig olyan termékekkel jelentkezett, amelyek felveszik a versenyt az európai árukkal. Az eltolódás súlyosságát jól prezentálja a látogatás első házigazdájának, a franciáknak a példája: az ország 2022-ben 25,4 milliárd dollár értékben exportált termékeket Kínába, ezzel szemben majdnem a duplája, 49,8 milliárd dollárnyi termék érkezett a keleti nagyhatalomból.

Aggodalmakra különösen az ad okot, hogy az európai gyártók veszélyben érzik a piaci pozícióikat, mivel a kínai termékek egyre magasabb színvonalat képviselnek. Ezen felül rendszeres a vád Peking politikájával szemben, hogy ameddig az európai piac egyenlő feltételeket biztosít a külső szereplők számára is, addig Kína gyakorlatilag szinte minden területen a saját vállalatait támogatja, a külföldi befektetők számára pedig megnehezíti a piaci működést.

Az ukrajnai háború jelenleg Európa egyértelműen legfontosabb biztonsági kihívását jelenti. A nyugati hatalmak szerint komoly fenyegetettséget jelent számukra, hogy az oroszok nyugat felé nyomulnak előre. Moszkva gazdasági és katonai támogatójaként folyamatosan feltűnik Kína, bár Peking hivatalosan „semleges" álláspontot képvisel. Az elmúlt években viszont szorosabbra fűzték szinte minden területen az együttműködésüket Oroszországgal, mára egyértelműen Kína számít Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb partnerének.

Az európai vádak arról szólnak, hogy a keleti nagyhatalom közvetetten hozzájárul az orosz hadiipar működéséhez, ám Peking hárítja a felelősséget. Megemlítendő, hogy vélhetően az izraeli-Hamász háború is feszültséget okoz a felek között, ám abba a kínai vezetések itt jóval kisebb beleszólási lehetősége van.

A világ hatalmi súlypontjai érezhetően mozgásban vannak, a folyamat kiváltója pedig egyértelműen Kína felemelkedése. A változások ahhoz vezettek, hogy a Nyugat súlya csökkent, míg a Távol-Kelet felemelkedett. A jelenlegi helyzetben Európa több hatalma is inkább az Egyesült Államok felé kezdett húzni, különösen a politikai-védelmi területen.

Peking közben kifejezetten hideg kapcsolatot ápol Washingtonnal és tart attól, hogy elveszítheti az EU-s piacokat. A mostani látogatás célja tehát az is, hogy a kínai geopolitikai ambíciókat erősítse és talán Brüsszelen keresztül némileg közelebb kerüljön az amerikai kapcsolatok javításához is.

Állandó téma az ilyen megbeszéléseken a mindenkit egyformán érintő klímaváltozás kérdése. Ez a téma szorosan összefügg a technológia terjedésével, valamint az elektromos autózás terjedésével, amelyben Európa egyre nagyobb lemaradásban van Kínával és az Egyesült Államokkal szemben is.

Az utazás egyik kiemelkedő okaként három szimbolikus dátum szerepel:

Francia diplomáciai kapcsolatfelvétel 60. évfordulója van idén.

A magyar kapcsolatfelvétel 75. évfordulója van idén.

A belgrádi kínai nagykövetséget 25 évvel ezelőtt bombázta le az Egyesült Államok vezette NATO-koalíció, amelyet főképp Washington riválisai máig illegális tettnek minősítenek. A támadásban akkor három pekingi diplomata vesztette az életét.

Meg kell említeni, hogy önmagában a diplomáciai kapcsolatfelvételek évfordulói önmagukban még nem számítanak annyira fontosnak, hogy ez önmagában egy elnöki látogatást érdemeljen, viszont ezzel könnyen meg lehet adni az alaphangot egy találkozónak.

A belgrádi kínai nagykövetség épülete a bombázás után. A kép forrása: Wikimedia Commons via Stuinzuri

A tárgyalások kezdete

A megbeszélések egyik köre a francia gasztronómiai termékeket érintette, kiemelt figyelmet kapott a konyakot érintő vámok kérdése. Korábban Peking dömpingellenes vizsgálatokat indított az európai boralapú likőrök ellen, amely kifejezetten a nyugat-európai ország termelőit érintené. A francia konyakgyártók attól tartottak, hogy a lépés veszélybe sodorja az egész ágazatot, ezért a sorsuk az elnöki csúcstalálkozótól függ. Hszi Csin-ping a kedvelt francia szeszesitalból is kapott ajándékba egy üveggel érkezésekor, amely jelzésértékű lehet Párizs felől.

Macron egy üzleti csúcstalálkozón később úgy fogalmazott, hogy az ország nyitott a kínai befektetésekre, különösen az elektromos járművek és az akkumulátorok területén.

Hozzátette azonban, hogy a kereskedelemben egyensúlyra van szükség a felek között. Ursula von der Leyen viszont éppen arról beszélt, hogy a kínai „túlkapacitások” okoznak súlyos egyensúlytalanságot a piacon, amely fenntarthatatlan Európa számára. Szerinte éppen az említett elektromos járművek piacán mutatkozik jelentős keleti előny.

Ezzel kapcsolatban Hszi optimista nyilatkozatot hozott nyilvánosságra:

Kapcsolataink mindig is élen jártak a Kína és a nyugati országok közötti kapcsolatokban, példát mutatva a kölcsönös megerősítésre és fejlődésre.

Franciaország számára az elkövetkezendő hónapok legfontosabb eseménye egyértelműen Párizsban rendezendő olimpia lesz, amely kimagasló prioritást élvez Macron számára is. A téma előkerült a megbeszéléseken is, különösen a jelenlegi háborús konfliktusok fényében. A felek egyetértettek abban, hogy az esemény idejére el kell érniük valamiféle békét:

A világ messze nem nyugodt, és az ENSZ állandó tagjaként Kína az olimpiai játékok idejére világméretű tűzszünetre szólít fel

– mondta a hétfői megbeszéléseket követően Hsz Csin-ping. Francia kollégája megköszönte neki a támogatását, majd felvetette, hogy ez a pillanat egy lehetőséget jelent számukra arra is, hogy az ukrajnai háborúban elindulhassanak a békefolyamatok.

A Politiconak egy francia diplomata úgy nyilatkozott, hogy egy esetleges tűzszünet a hosszabb távú politikai tárgyalásokhoz is elvezethetne. A legnagyobb problémát egyértelműen az ukránok (ezt támogatják a nyugati hatalmak is) és az oroszok eltérő megközelítéséből fakad, különösen az ellenőrzött területeket illetően. Kijev azt követeli, hogy Oroszország minden elfoglalt területéről vonuljon ki, amire Moszkva nem hajlandó, sőt, az elmúlt hetekben – kihasználva az ellátottságban meglévő fölényét – további területeket foglaltak el. Hszi Csin-ping megismételte a korábbi kijelentését, amely szerint „tartózkodni fognak attól, hogy fegyvereket adnak el az oroszoknak”. Hozzátette viszont, hogy:

Ellenezzük azokat, akik kihasználják a válságot, és egy harmadik félre hárítják a felelősséget, és új hidegháborúra szólítanak fel

– utalva ezzel az Egyesült Államoknak a konfliktusban játszott szerepére.

Fontos megjegyezni, hogy a Nyugat és a Kína közötti tárgyalások alkalmával a felek sokszor egymással szöges ellentmondásban lévő nyilatkozatokat tesznek közzé. Ameddig a nyugatiak gyakran harcias hangvételen írnak, a saját keménykezű szerepüket szeretik hangsúlyozni, addig Peking többnyire egyetértéstől, kooperációról, mindkét fél számára nyertes megállapodásokról beszélnek. Az igazság valahol a kettő között van, érdemes kritikával kezelni a közzétett dokumentumokat. Ezért is fordulhat elő, hogy ameddig Macron optimistán nyilatkozik az egyik szektorról, addig az Európai Bizottság elnöke már óvatosságra int.

A kínai elnök számára ezzel véget ért az út legnehezebb szakasza, Szerbiában és Magyarországon várhatóan sokkal könnyedebb megbeszélések várnak rá.

A folytatás

Szerbia régóta Kína egyik legfontosabb európai partnere (sőt, egyes vélemények szerint már a legfontosabb is), az elmúlt években beruházások sokaságát jelentették be és valósították meg az országban. Az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) keretében eddig már több mint 60 projekt valósult meg az országban és további 16 jelenleg is folyamatban van. Jelena Grubor Stefanovic, a Szerb Kereskedelmi és Iparkamara sanghaji képviseletének igazgatója nagyon pozitívan nyilatkozott a kínai pénzből megvalósuló beruházásokról, kiemelte a Budapest-Belgrád vasútvonalat, valamint a szerb főváros mellett futó Pupin-hidat.

A két ország tavaly szabadkereskedelmi megállapodást is aláírt, amely a termékek 90 százalékát érinti.

Várhatóan a megbeszéléseken is az együttműködések további elmélyítéséről lesz szó. A szerbek szeretnék azt elérni, hogy az eddigi infrastruktúra fókuszú pekingi jelenlét a gazdaság más területeit is eredményeket hozzon. Stefanovic a mezőgazdaságot, az autógyártás, a zöld befektetéseket, valamint a digitális gazdaság területén.

Magyarország a BRI-ben betöltött szerepe miatt fontos Pekingnek, valamint az elmúlt években Budapest kínai hídfőállás lett az Európai Unión belül a keleti autóipar terjeszkedésében. Több nagyszabású beruházást is bejelentettek, érkezik a BYD elektromos járműgyártó cég, valamint többek között a CATL akkumulátorgyár is. Az előzetes információk szerint újabb tőkebefektetéseket jelenthetnek be a felek, amely az infrastruktúrát és a gépgyártás további bővítését is egyaránt érintheti.

A külföldi elemzések szerint Kína célja a két országgal egyértelmű: szeretné megmutatni a kontinensnek, hogy milyen erős kapcsolatokat ápol a régióban.

A kínai vezetés számára különösen fontos, hogy jó benyomást keltsen a térség országaiban, mivel az elmúlt években több ország is egyre távolságtartóbb hozzáállást tanúsít Peking politikájával kapcsolatban. Ebben az emberi jogok megsértésének vádja mellett a keleti nagyhatalom befolyásától való félelem, valamint a kezdeti ígéretek elmaradása miatt érzett csalódások is egyszerre jelentkeznek. A baljós jeleket az sem csökkentette, hogy Kína segítségével megépült Montenegró első autópályaszakasza, ám ez kis híján államcsődbe taszított a kis balkáni országot.

A találkozó tehát eddig mindenki számára elfogadható eredményeket hozott, látszólag egyetértés alakult ki a felek között, és pozitívnak tűnik a találkozó első fele. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen találkozók többnyire formálisak, ahol a már régóta előkészített dokumentumokra kerül szignó a felek részéről, valamint az újdonságként ható ígéreteket többnyire csak a megbeszélést követően kezdik el kidolgozni a felelős szervek. A kínai elnök májusi útjának valódi értékét ezért számos szempontból csak jóval később lehet pontosan megítélni. Fontos kiemelni továbbá, hogy Vlagyimir Putyin hamarosan Kínába látogat, ahol az Oroszország és Kína közötti kapcsolatokról fognak tárgyalni. Az orosz elnökkel kiadott közlemények lehetnek majd a valódi mércéi annak, hogy pontosan mennyire sikerült Hszi Csin-ping elkötelezettségét elérni a béke mellett.

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images