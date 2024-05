Fotók: kápolnát és egy trónszéket is kapott Putyin titkos palotája

A gelendzsiki dácsáról, amely állítólag Putyin titkos rezidenciája, a Navalnij-féle alapítvány készített filmet 2021-ben. A mostani kutatás szerint a palotát részben átépítették.

A felújított változatban nincs kaszinó, sztriptízterem és játékterem. Ehelyett egy kápolnában található Szent Vlagyimir, Putyin védőszentjének ikonja

– írja az oknyomozás.

A dácsában több, háborús csatákat ábrázoló festmény reprodukciója is helyet kapott.

A kápolnában vallásos ikonok vannak, illetve a Kijevi Rusz idején a kereszténységet felvevő Szent Vlagyimir triptichonja, aki Putyin védőszentje.

A palotában egy fából készült trónszék is található.

