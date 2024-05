Megindult a hadművelet, amitől még Amerika is retteg: tankok törtek be Rafah területére

Izrael hónapok óta tervezi a Gázai övezet déli részében található Rafah elleni hadműveletet, a zsidó államot legszorosabb szövetségesei próbálták lebeszélni a művelet megindításától. Ennek fő oka, hogy több mint egymillió menekült zsúfolódott össze a térségben, miután az északi és középső szektorból kiürítette a lakosságot az izraeli hadsereg.

Úgy néz ki, éjjel megindult a Rafah elleni művelet, mindössze pár órával azután, hogy a Hamász bejelentette: elfogadják Izrael tűzszüneti alkuját. Teljes lerohanásról úgy néz ki, nincs szó: az izraeli hadsereg nagyjából egy zászlóaljjal ment be a területre.

The Sound of Israeli Tanks and Helicopters alongside Gunfire and Explosions can be heard in Live Footage from the Egyptian Side of the Rafah Border Crossing, pic.twitter.com/50X2I1si6N

A cél alighanem az, hogy elfoglalják az Egyiptom felé vezető határátkelőt: úgy néz ki, ez ma reggelre meg is történt.

Footage from this morning showing a Merkava lV Main Battle Tank of the Israel Defense Force running over a Welcome Sign which says Gaza at the Rafah Border Crossing between Egypt and Southern Gaza. pic.twitter.com/PG490WrxjD