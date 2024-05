Komolyan gondolja az egyik NATO-tagállam: bármikor készek katonákat küldeni Ukrajnába

Litvánia készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába az ukrán hadsereg képzéséhez – idézi Ingrida Šimonytė litván miniszterelnököt a Financial Times

A litván alakulatok nem vennének részt az orosz hadsereg elleni harcokban, csak kiképzési feladatokat látnának el.

Vilnius készen áll elindítani csapatait, ha a kijevi kormány ezt kéri, de egyelőre még nem kérték.

Šimonytė elismeri: a hadsereg Ukrajnába küldése valószínűleg tényleg provokálná Oroszországot, de „ha Moszkva válasza miatt aggódnának, nem küldenének semmit” a megtámadott Ukrajnának.

A politikus arra is kitért, hogy szerinte Vlagyimir Putyin nem fog atomfegyvert használni Ukrajnában, mivel a radioaktív sugárzás Oroszország területére is jutna, illetve arról is beszélt, hogy Litvánia nem segít majd az ukrán kormánynak a sorkatonaság elől menekülő férfiak hazadeportálásában.

