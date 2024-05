Meghívta Orbán Viktort a békecsúcsra Ukrajna elnöke

Telefonon tárgyalt egymással szerdán Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke - tájékoztatta ezt megelőzően az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozóról az ukrán elnök is tájékoztatást adott, posztjában így fogalmazott:

Magyarország álláspontja fontos számunkra a béke közelebb hozatala és közös regionális biztonságunk szempontjából.

Mint Zelenszkij írja, hangsúlyozta Ukrajna érdekét a Magyarországgal való jószomszédi kapcsolatokban, valamint a kereskedelmi, energetikai és logisztikai együttműködés fejlesztésében. Egyeztetté a következő lépéseket „a kétoldalú kérdések teljes körének kölcsönösen előnyös módon történő megoldása érdekében.” Megvitatták Ukrajna uniós integrációját is.

I had a lengthy and focused call with Hungary's and invited him to the Peace Summit. Hungarys position is important to us in terms of bringing peace closer and our shared regional security.I underscored Ukraines interest in good-neighbourly relations with @PM_ViktorOrban