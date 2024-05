Elképesztő rekordot állított fel egy ukrán drón: ha ez igaz, óriási arcvesztést szenvedett el Oroszország

A drónt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) indította, amely több, Oroszország területét érő dróntámadásért is felelős.

A drón eltalálta a létesítmény egy egységét, a felvételen füst száll az égbe. Lefilmezték a levegőben repülő drónt is.

The Ukrainian drones are in fact slow-flying ultralight planes. They flew at least 1,300 km - likely even 1,500 km - before hitting the refinery in Bashkortostan. The Russian air defense is not existent.Source: Telegram / Mash pic.twitter.com/JzjMc83uA4