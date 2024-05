Felvételek: lecsapott Belgorodra a Vámpír

Vjacseszlav Gladkov kormányzó szerint nyolc ember sérült meg, köztük egy 11 éves kislány.

19 társasházban összesen 34 lakást értek károk, emellett mintegy három tucat autó is megrongálódott – tette hozzá Gladkov.

Az orosz védelmi minisztérium szerint 15 rakétát megsemmisítettek, melyeket RM–70 Vámpír sorozatvető rendszerekből lőttek ki az ukránok.

Attacks on Belgorod, russia.Sympathy for the russians in Belgorod - of course not.Today we will see again at the celebrations for the end of the Second World War that 83% of all russians worship the mass murderer putin.However, the people in Belgorod probably don't feel like pic.twitter.com/5EFTh4NxEP