Miért pont most nyitott újabb frontot az orosz hadsereg? 3 lehetséges ok magyarázza meg Putyin döntését

Ma hajnalban nagyszabású támadást indított az orosz hadsereg az ukrajnai Harkiv megye ellen, nagyon úgy fest, hogy a határ túloldaláról lényegében új frontszakaszt nyitottak. Érdemi területszerzésről egyelőre még nincs szó, úgy néz ki, három falut ostromolnak az orosz katonák. Ukrán források egy, orosz források hat kilométert mentek be az orosz katonák Ukrajnába.

Nem véletlen, hogy az orosz támadás épp most indult el, ennek alapvetően három oka van:

️ Slobozhansk direction1pm, May 10, 2024️ During the night, the North grouping and units deployed along the old Russian border began launching massive strikes on planned targets from barrelled and rocket-propelled artillery, mortars and utilizing the allocated resource pic.twitter.com/2uOWWiMm9n