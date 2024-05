Miről tárgyalt Orbán Viktor a világ egyik leghatalmasabb vezetőjével? Íme a hatalmas játszma, amelyben kulcsszereplő lett Magyarország

A Hszi Csin-ping kínai elnök a látogatását május 5-én kezdte meg Európában, amikor a gépe landolt a francia fővárosban. Az államfő szívélyes üdvözlésben részesült, ám ezt követően jóval nehezebb tárgyalások vártak rá, mivel Emmanuel Macron francia elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kellett asztalhoz ülnie a meglévő törésvonalak rendezésére. A kínai politikai vezető látogatását nagy várakozás előzte meg, mivel több olyan ügy is terítékre kerülhetett, amelyekben bőven volt megbeszélnivalójuk a feleknek. Az előzetes számításokról és a félidős tanulságokról itt írunk bővebben:

Hszi Csin-ping Nyugat-Európából látványos eredmények nélkül távozott, a nagy bejelentések elmaradtak, a legnagyobb figyelmet pedig a konyakdiplomácia vitte el.

Ez nem jelenti azt, hogy nem történt haladás a felek között, mivel a hasonló látogatásokkal kapcsolatos kommunikáció a jellegéből adódóan nagyon kimért és visszafogott. Az bizonyos, hogy valamiféle előrelépést sikerült elérni az ukrajnai béke kérdésében, amely Európa számára jelenleg a legfontosabb biztonsági kihívást jelenti. Peking valódi hozzáállásában azonban vélhetően nem az európai utazás lesz a mérvadó, hanem a néhány nap múlva esedékes orosz csúcstalálkozó. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis az ötödik beiktatási ceremóniáját és a Győzelem napi katonai parádét követően az első utazását rögtön Pekingbe teszi meg. Bár kisebb gesztusértékű megállapodások születtek Kína és az EU között – így például a párizsi nyári olimpia ideje alatti „tűzszünet” támogatásáról –, de a valódi vízválasztó az Putyin-Hszi találkozó lesz.

Peking szempontjából a kereskedelmi kérdések rendezése élvezett prioritást, ám ebben is megragadtak a kisebb, szimbolikus jellegű üzeneténél. A találkozó után közvetlenül úgy tűnt, hogy lényeges előrelépést nem sikerült tenni, Európa továbbra is a kínai túlkapacitásoktól aggódik, míg a keleti nagyhatalom a mindkét fél számára győzelemmel felérő együttműködések fontosságát hangsúlyozta. Az elmondások alapján viszont „őszinte és nyílt” megbeszélések zajlottak a zárt ajtók mögött, és már ez is egy kisebb győzelemmel felérő eredmény.

Hszi Csin-pingre ezt követően egy sokkal nyugodtabb, ám annál jelentőségteljesebb találkozó várt Belgrádban. A két ország régóta jó kapcsolatot ápol egymással, a befektetéseket illetően nagyjából arra lehetett számítani, hogy további megállapodásokat írnak alá, Kína még hangsúlyosabb gazdasági szereplővé válik az országban, miközben Belgrád igyekszik majd minél szélesebb gesztusokat tenni Peking felé. Az előzetes számítások végül szinte a menetrend szerint alakultak:

Mindkét fél stratégiai döntése, hogy az új korszakban egy közös jövőjű Kína-Szerbia közösséget építsenek. Célja a két nép jobb életre való törekvésének megvalósítása. Ennek alapja és hajtóereje a két nép szilárd támogatásából és széles körű részvételéből fakad

– mondta el Hszi Belgrádban, amely alaposan összefoglalja a belgrádi tárgyalásokon elhangzottakat. A lényeget azonban a kínai elnök elrejtette a beszédében: úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha a Szerbiával kötött megállapodások amolyan modellként szolgálnának más tagországok számára is. Ez tehát azt jelenti, hogy Peking számára az ország tulajdonképpen egy tesztpályának mérhető fel, ahol komolyabb kockázatok nélkül tudják növelni a befolyásukat, miközben az Európai Unió kapujában tudnak stabil bázist kiépíteni, ráadásul még prezentálni is tudják a térségben a nagyvonalú beruházásaikat.

Az egyetlen meglepetést az jelentette a kínai államfő látogatásában, hogy a – szimbolikus jelentőségű – 25 éve lebombázott belgrádi kínai nagykövetség egykori épületét (legalábbis a nyilvánosság előtt biztosan) nem koszorúzta meg.

Ennek okairól itt írtunk:

Hszi Csin-ping magyarországi látogatását itthon fokozott figyelem övezte, már hetek óta keringtek a különböző pletykák arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen befektetéseket fog hozni a keleti nagyhatalom delegációja. Felmerült a Ferihegyi reptérre vezető vasút megépítése a kínaiak által, a V0-ként elhíresült Budapestet elkerülő tehervasút projektje, valamint egy Pécs mellé települő autógyár is a találgatások részét képezték. Budapesten már nem feltétlenül volt mindig annyira szívélyes a delegáció fogadtatása, lépten-nyomon tibeti és tajvani zászlókkal készültek az ellentüntetők, valamint a budai várban micimackónak öltözött demonstrálók várták a keleti nagyhatalom államfőjének érkezését (Utóbbi okairól röviden: Kínában az elnökkel elégedetlenek többször Alexander Milne kedves, de egyszerű észjárású karakteréhez hasonlították Hszi Csin-pinget. Erre válaszul Peking betiltott mindenféle ezzel kapcsolatos tartalmat.). A magyar fővárosban szintén nem kellett tartania senkinek sem kemény tárgyalásoktól, azt már előzetesen lehetett tudni, hogy egy csokorra való témát készítettek elő. Ekkor összesen 16 pontról lehetett hallani, végül kettővel több lett a bejelentett, közösen aláírt dokumentumok száma.

Nem sokkal ezt követően Szijjártó tartott sajtótájékoztatót, ahol már ennél konkrétabb projektek is elhangzottak:

Újabb kínai autógyár érkezéséről egyelőre nincs szó, ám nem kizárt, hogy a következő hetekben vagy hónapokban terítékre kerül a téma. Magyarország jelentőségét Gulyás Gergely, a magyar kormány miniszterelnökséget vezető minisztere mondta ki csütörtökön a kormányinfón, amikor úgy fogalmazott, hogy

Kína a jövőben a világ vezető gazdasága szeretne lenni, ezért újabb piacokra van szüksége.

Bár kétségtelen tény, hogy az EU-ra mint piacra is tekintenek Pekingben, amelynek az eléréséhez Magyarország lehet a kulcs, mégis kétségtelen tény, hogy riválist is látnak Brüsszelben a keletiek. Ehhez pedig jól jön számukra egy erős szövetséges, amely az EU és a NATO tagja mégis hajlandó a kínai álláspontot képviselni a nemzetközi porondon is. Budapest politikája jelenleg megfelel ezeknek, ezért ideális a keleti nagyhatalom érdekeinek.

