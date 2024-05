Úgy néz ki, berobbant az orosz offenzíva: elképesztő tempóban törnek előre a csapatok

Az orosz támadás Ukrajna második legnagyobb városától, Harkivtól északnyugatra indult meg pénteken. Ukrán források késő esti/szombat reggeli jelentése szerint a harcok Volcsanszk (egykor 17 ezer fős város) és Hluboke térségében zajlanak. Mindkét ukrán település 5 kilométerre található az eredeti orosz-ukrán határtól.

Ennek alapján több OSINT-elemző (köztük Julian Röpcke is) azt feltételezi, hogy a két várostól északra lévő települések már biztosan orosz kézen vannak. Feltételezésük szerint Hlubovke térségében elesett Sztrilecsa, Pilna, Boriszivka, ostrom alatt állhat Kraszne, Morohovec és Olijnukove és Lukjanci, míg Volcsanszktól északra orosz kézen lehet Hatuscse és Pletenivka is.

Az orosz előretörésről pontos adataink ugyan nincsenek, de 24 óra leforgása alatt mintegy 50-75 négyzetkilométernyi terület kerülhetett Puyin katonáinak kezére.

Ukrainian Sources are claiming that Russian Mechanized-Infantry Elements have managed to Deepen their Bridgehead into the Kharkiv Region of Northwestern Ukraine over the last 24 Hours; with Fighting now reportedly near the Town of Hlyboke which over 3.5 Miles from the Border pic.twitter.com/mNgpMi7HMq