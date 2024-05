Alaposan megkeverte a kártyákat Putyin: váratlan húzása évekig tartó háborút vetít előre

Miután újraválasztották és beiktatták Vlagyimir Putyin orosz elnököt, az alkotmány szerint új kormány kinevezésére kerül sor. Bár a miniszterelnöki pozíciót továbbra is Mihail Misusztyin foglalja el, és a kormány legtöbb tagja a helyén maradt, történt egy fontos váltás, ami különösen az ukrajnai háború szempontjából hozhat jelentősebb változásokat: távozik az eddigi védelmi miniszter, Szergej Sojgu, helyébe pedig a közgazdász végzettségű Andrej Belouszov kerül. Mit jelent ez a csere a háború kilátásait illetően? – az alábbiakban erre a kérdésre keressük a választ.

Felfelé bukott Szergej Sojgu

A tuvai nemzetiségű apától és ukrán származású anyától született, építőmérnökként végzett Szergej Kuzsugetovics Sojgu 2012-ben került az orosz védelmi minisztérium élére. Bár számos kritika érte az ukrajnai háborúban történt orosz kudarcokért – különösen a néhai Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin részéről, aki a balul elsült zsoldoslázadást is részben Sojgu leváltásának szándékával indította meg –, Vlagyimir Putyin elnök kitartott mellette. Egészen mostanáig. Vasárnap ugyanis a Kreml bejelentette, Sojgut a közgazdász végzettségű eddigi miniszterelnök-helyettes, Andrej Belouszov váltja a védelmi tárca élén.

Sojgu feje fölött már hetek óta gyülekeznek a viharfelhők. Április 23-án letartóztatták helyettesét, Timur Ivanovot, akit azzal vádolnak, hogy 1 millió rubelnyi (nagyjából 4 millió forint) kenőpénzt fogadott el. Mivel az orosz államapparátusban, a haderőben pedig különösen, a korrupció mindennapos, nem kellett volna, hogy egy csekély értékűnek számító korrupciós ügy ilyen konzekvenciához vezessen. Ezért sokan azt feltételezik, hogy a korrupció csak ürügy, valójában tisztogatás kezdődött a védelmi minisztériumban.

Timur Ivanov letartóztatását követően rögtön arról kezdtek el suttogni, hogy a fő célpont nem is a miniszterhelyettes, hanem a miniszter maga, Szergej Sojgu, aki közismerten jó viszonyban volt Ivanovval. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet május elején például kiemelten foglalkozott Vlagyimir Putyin és Alekszej Djumin tulai kormányzó találkozójával mint az államfő Sojgunak küldött üzenetével. Djumin ugyanis annak idején közel állt Prigozsinhoz, és a Wagner-lázadás után egy időre ki is esett Putyin kegyeiből, ezért az, hogy az elnök ilyen látványosan mutatta, hogy ismét szent a béke közöttük, az ISW szerint arra utalt, hogy Putyin ellensúlyt helyezett Sojguval szemben.

Akárhogy is legyen, Sojgu felfelé bukott: az orosz Biztonsági Tanács titkára lesz – ez az a szervezet, melynek elnöke maga Putyin, alelnöke pedig Dmitrij Medvegyev volt államfő, és amelyben az orosz biztonsági apparátus legfontosabb szereplői tanácskoznak. A mindenkori titkár a Biztonsági Tanács operatív vezetője, ami rendkívül fontos pozíciót, bizalmi állást jelent. Sojgu új feladata tehát azt jelzi, hogy

a volt védelmi miniszter egyáltalán nem esett ki Putyin kegyeiből, csak miniszterként már nem tudta betölteni azt a szerepet, amit az államfő a védelmi tárca vezetőjének szánt.

A Biztonsági Tanács titkára 2008-tól Nyikolaj Patrusev volt, aki Putyinhoz hasonlóan a KGB-ben kezdte, és 1999-ben éppen Putyint váltotta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB élén. Patrusev úgynevezett sziloviki – ez a zömmel a titkosszolgálatból érkezett politikusok köznyelvben használt neve –, igazi keményvonalas politikus és háborús héja. Egyesek szerint valójában ő a de facto második ember Putyin után, akinek az elnök minden katonai-biztonsági kérdésben kikéri a véleményét. A mostani váltás kapcsán a Kreml azt mondta, Patrusev új pozícióját hamarosan bejelentik, ám igencsak meglepő lenne, ha nem maradna meg továbbra is a belső körben – elképzelhető, hogy külön a részére hoznak majd létre egy posztot.

Sojgu a Biztonsági Tanácsban betöltött pozíciója mellett Putyin helyettese lesz a Katonai-Ipari Bizottságban, ami a hadiipar ellenőrzéséért felel.

Mélyen elmerült ebben a munkában, nagyon jól ismeri a hadiipari termékek előállításának ütemét az egyes vállalatoknál, és gyakran látogatja ezeket a vállalatokat

– indokolta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő Sojgu kinevezését a bizottság alelnöki posztjára.

Szergej Sojgu és Vlagyimir Putyin. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Miért pont Andrej Belouszov?

A 65 éves Andrej Removics Belouszov a moszkvai egyetem közgazdaságtani karán végzett kitüntetéssel, még a szovjet érában, 2000-től pedig több gazdaságpolitikai pozíciót is betöltött különböző orosz kormányokban. 2013 és 2020 között Putyin tanácsadója volt, 2020-től első miniszterelnök-helyettesként dolgozott Mihail Misusztyin kormányában, és egy rövid ideig ügyvezető miniszterelnök is volt, amíg Misusztyin koronavírus-fertőzésével küzdött.

Belouszovot gazdasági szakértőként tartják számon, és állítólag egyike volt azoknak, akik meggyőzték Putyin a digitális gazdaság és a blokklánc-technológia jelentőségéről. Bár Belouszov nem szolgált az orosz (szovjet) haderőben, az utóbbi időben a hadiipar területén is észrevétette magát:

ő az orosz dróngyártás egyik fő szorgalmazója, és maga is tevékenyen részt vesz a dróngyártás programjának kivitelezésében.

Mivel a drónok szerepe hatalmas jelentőséget nyert a modern hadviselésben, így az ukrajnai háborúban is, Belouszov e téren szerzett tapasztalatait védelmi miniszterként is hasznosítani tudja majd.

Dmitrij Peszkov a következő indoklást adta Belouszov kinevezésére:

A védelmi minisztériumnak teljesen nyitottnak kell lennie az innovációra, minden fejlett ötlet bevezetésére.

A szóvivő hozzátette, Oroszország olyan helyzet felé tart, ami az 1980-as évek közepének Szovjetuniójára volt jellemző, amikor az ország költségvetésének 7,4 százaléka ment védelmi kiadásokra. (Jelenleg 6,7 százaléknál tart Oroszország.) Ezért Peszkov szerint létfontosságú, hogy a védelmi kiadásokat jobban integrálják a gazdaság egészébe, emiatt döntött úgy az államfő, hogy egy civilt jelölt védelmi miniszternek.

Ma az győz a harcmezőn, aki nyitottabb az innovációkra

– tette hozzá a szóvivő.

A Kreml indoklása azt jelzi, hogy Putyin elhúzódó háborúra és a gazdaság katonai célú mobilizálására készül

– sőt, az ISW szerint akár még egy NATO-val való esetleges összecsapásra is. Belouszov elsősorban gazdaságpolitikus, aki képes egyben látni az egész gazdaságot, ez pedig fontos tulajdonság akkor, ha a hadiipar és a háborús kiadások hosszabb távon az orosz gazdaság lényeges részét fogják képezni. Emellett Belouszov láthatóan nyitott az innovációkra, amit a digitális gazdaság és a dróngyártás szorgalmazása is mutat.

Az ISW arról is írt, hogy orosz belső források szerint Putyinnak komoly aggodalmai voltak a haderőn belüli korrupció és a források nem megfelelő felhasználása, a haderő és az orosz hadiipar közötti konfliktusok, illetve a védelmi minisztérium nem jó hatékonysága miatt. Belouszov kinevezésével az államfő ezekre az aggodalmakra is megpróbál megnyugtató megoldást találni.

Andrej Belouszov 2020-ban. Forrás: government.ru / Wikimedia Commons

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója a váltás kapcsán azt mondta:

Oroszország végleg elszigeteli magát, és megpróbálja fokozni a háborút.

Mark Esper volt amerikai védelmi miniszter fontos változásnak nevezte Belouszov kinevezését.

Oroszország a háborús gazdaság felé halad

– mondta Esper a CNN-nek.

Alekszandr Baunov korábbi orosz diplomata pedig a következőket nyilatkozta a Reutersnek:

A nyerő stratégia ebben az esetben nem a mozgósítás és az áttörés lesz, hanem az Ukrajnára gyakorolt lassú nyomásgyakorlás az orosz katonai-ipari komplexum és a gazdaság egészének fölényével, amelyet, úgy tűnik, a front és a hátország számára hatékonyabb működésre kell késztetni.

Vagyis Putyin nem gyors sikerekre számít a harcmezőn, hanem elhúzódó háborúra, amelyet Ukrajna lassú felőrlésével akar megnyerni.

További változások a kormányban

Sojgun kívül egy miniszter kerül még ki az új kormányból: az energetikai miniszteri poszton Szergej Civiljev eddigi kemerovói kormányzó váltja Nyikolaj Sulginovot. Extra jogosítványokat kap a kormány két eddigi tagja: a védelmi és a polgári iparért felelős első miniszterelnök-helyettes, Gyenyisz Manturov, aki ezentúl az egyetlen első miniszterelnök-helyettes lesz (Belouszov volt a másik), illetve Alekszandr Novak energetikáért felelős miniszterelnök-helyettes, aki további jogköröket kap a gazdaság területén.

Manturov helyett Anton Alihanov kalinyingrádi kormányzó lesz a kereskedelmi és ipari miniszter. Dmitrij Patrusev, az eddigi mezőgazdasági miniszter a mezőgazdasági szektorért felelős miniszterelnök-helyettes lesz. Dmitrij Patrusev az említett Nyikolaj Patrusev fia. Az ifjabb Patrusev neve már Putyin lehetséges utódai között is felmerült. A mezőgazdasági miniszteri pozícióba Okszana Lut kerül. A többi miniszter megtartja eddigi pozícióját, így a 74 éves Szergej Lavrov külügyminiszter is.

A fegyveres szervezetek élén nem lesz változás. Az orosz fegyveres erők vezetője Valerij Geraszimov vezérkari főnök marad,

a védelmi minisztérium élén történt váltás tehát a haderő szervezetén belül nem jár érdemi változással.

Az FSZB-t továbbra is Alekszandr Bortnyikov, a külső hírszerzést, az SZVR-t Szergej Nariskin vezeti majd. A belső hadsereg, a Roszgvargyija élén marad Putyin egykori testőre, Viktor Zolotov.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin és Andrej Belouszov 2019-ben. Forrás: Mikhail Svetlov/Getty Images