Már az ukrán elitkommandót is bevetették, kőkemény választ adott Oroszország

Az ukrán Azov zászlóalj veteránjaiból létrehozott Kraken önkéntes egység osztott meg olyan felvételeket, amelyek állítólag a harkivi régióban készültek. A felvételen az egység egyik hírhedt parancsnokának (Szerhij Olehovics Velicsko) is elhangzik a hívójele, OSINT-elemzők ez alapján azonosították az alakulatot.

Footage reportedly from the Kharkiv Region of Northeastern Ukraine showing a Kraken Special Forces Unit with the Ukrainian Main Directorate of Intelligence, coming under Heavy Russian Artillery Bombardment near the Frontline. pic.twitter.com/aKWoZIoZyn