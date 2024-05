Saját államának ötödébe nem teheti be a lábát a botrányba keveredett kormányzó

A Yankton sziú törzs pénteken megszavazta Kristi Noem dél-dakotai kormányzó kitiltását a földjükről, alig néhány nappal azután, hogy a sziszeton-wahpeton oyate törzs ugyanígy határozott. A törzsek azután döntöttek erről, hogy a kormányzó a fentanilkereskedelemmel foglalkozó drogkartellekkel való üzleteléssel vádolta őket.

Az állam kilenc törzséből négy, az oglala, a Rosebud, a Cheyenne River és a Standing Rock sziú törzsek már ezt megelőzően kitiltották a korábban Donald Trump alelnökjelöltségére is esélyesnek tartott republikánus politikust. Ez azt jelenti, hogy mindössze három őslakos csoport nem tiltotta még ki Noem kormányzót, akinek

ezáltal tilos belépnie államának közel 20 százalékába.

A politikus közösségi oldalán úgy reagált a lépésre, hogy

A törzsi vezetőknek cselekedniük kell, hogy kitiltsák a kartelleket a földjeikről, és el kell fogadniuk az ajánlatomat, miszerint segítek nekik helyreállítani a törvényes rendet a közösségeikben, a szuverenitásukat tiszteletben tartva.

