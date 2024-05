Utakat, autópályákat torlaszoltak el Örményországban a tüntetők

A TASZSZ tudósítója szerint az őrizetbe vételek során a rendőrség erőszakot alkalmazott, nemcsak a szabálysértőkkel, hanem az újságírókkal szemben is. A 24 News helyi portál egyik újságírója a rendőri intézkedés közepette eszméletét vesztette. Az ABC Media portál egyik operatőre megsérült. Az újságírók felszerelése is megrongálódott.

A tüntetés jelenleg is zajlik az örmény fővárosban.

Április 20. óta folyamatosak a tüntetések Örményországban. A tiltakozók egyebek között

eltorlaszolták a Grúziába, illetve Iránba vezető autópályákat is, azt követelve, hogy az örmény vezetés vessen véget a határ kijelölésének, és ne adjon át örmény ellenőrzés alatt álló területeket Azerbajdzsánnak.

A Tavus mozgalom vezetője, Bagrat Galsztanján érsek ellen az elmúlt napokban az örmény hatóságok és különböző médiumok, bloggerek és szakértők kampányt indítottak, főként azzal vádolva őt, hogy Oroszországtól kap finanszírozást az ellenzéki mozgalom szervezésére az országban.

Its been 2 hours since streets and avenues have been spontaneously blocked all over Yerevan, and the police cant do anything about it. They beat journalists, open the street with force, and at the same time other streets are immediately blocked.Pashinyan must be removed pic.twitter.com/yMrHk1LT9w