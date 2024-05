Heves harcok folynak Harkivnál, váratlanul Kijevbe látogatott Antony Blinken – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet hétfői jelentésében részletesen ismertette a Harkiv megyében zajló orosz offenzíva történéseit. Az ISW szerint az orosz erők taktikailag jelentős eredményeket értek el Harkiv városától északra és északkeletre. Az elsődleges célnak ugyanakkor most nem az tűnik, hogy mélyebben hatoljanak be Harkiv megyébe, hanem hogy gyorsan „pufferzónát” hozzanak létre az orosz–ukrán határnál.