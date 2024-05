ISW: már jól látszik, mit is akarnak elérni az oroszok a harkivi offenzívával

Az ISW által közzétett térképen jól látszik az offenzíva jelenlegi állása. A sárgával jelölt részek a valószínű orosz területszerzéseket mutatják, a pirossal jelölt részek azok, ahol jelenleg is küzdelmek zajlanak, de még nem állnak orosz ellenőrzés alatt. A körök azokat a területeket jelzik, ahol heves harcok voltak az elmúlt 24 órában.

NEW: Russian forces continued to make tactically significant advances north and NE of Kharkiv City on May 13 and currently appear to be prioritizing the rapid establishment of a pic.twitter.com/zNtKqZ1oaJ