Azonosították a merénylőt: kiderült, ki lőhetett Robert Ficora

A koradélutáni órákban öt lövést adtak le a szlovák kormányfőre egy kihelyezett kormányülést követően. Robert Fico a helyi kultúrház előtt találkozott az ott várakozó civilekkel, amikor hirtelen valaki tüzet nyitott rá. Az eddigi információk szerint összesen három találat érte a politikust, kettő a kezén, egy pedig a hasán. A miniszterelnök állapotáról egyelőre ellentmondásos információk keringenek a médiában, több helyen életveszélyes sérülésekről írnak.

Az elkövető személyét eleinte nem lehetett tudni, annyit lehetett látni, hogy a civil ruhás rendőrök elkapnak és a földre tepernek egy férfit, de az arcát nem látni a felvételen. A megbilincselt, majd őrizetbe vett támadó kilétéről eleinte több pletyka keringett, középkorúnak nevezték meg. Később viszont egy 71 éves Léván élő író képe járta be a sajtót, később egyre több szlovákiai híroldal nevezte meg őt lehetséges elkövetőként.

A Juraj Cintulaként azonosított férfi író, korábban három verseskötetet is jegyzett, valamint tagja a Szlovák Írószövetségnek. Legális fegyvertartási engedéllyel rendelkezett.

️ The shooter who made an attempt on Fico's life, at the moment of his arrestSlovak media reported that the attacker was a former employee of a private security company and author of a poetry collection Juraj Cintula. This is reported by local TV channel Markiza.In 2016, pic.twitter.com/GKYv8shOWU