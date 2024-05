Súlyos vád: Ukrajna lényegében végignézte, ahogy besétálnak az oroszok Volcsanszkba

Még egy hete sem tart a harkivi orosz offenzíva, máris az első város határában járnak az orosz csapatok. Volcsanszk, az egykor 17 ezer fős település mindössze öt kilométerre található az orosz-ukrán határtól, külterületeit már a hét elején elérték Putyin katonái.

Julian Röpcke legfrissebb elemzése szerint az oroszok elfoglalták a város első épületeit északon, és úgy tűnik, megkezdték a település két irányból történő bekerítését is. Erre utal legalábbis az, hogy orosz jelenlét tapasztalható a település északnyugati szektorában, illetve a várostól keletre a felvételek alapján elfoglalták a Tihe felé vezető utat is.

Russian troops during their entrance of from the north-west. They faced no resistance on the ground, only from arty and drones. Hence, they moved freely, using the regular streets. #NewsMap