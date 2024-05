Szivárognak a felvételek a szétlőtt Belbek légibázisról: eddig nem látott, súlyos veszteséget szenvedhetett Oroszország

Szerda hajnalban súlyos légicsapás érte a krími félszigeten található Belbek légibázist, ahol az orosz légierő egységei állomásoztak. A beszámolók szerint Ukrajna tíz ATACMS-t, két AGM-88 HARM és két Hammer rakétát indított útnak, az orosz védelmi minisztérium szerint természetesen minden támadást megállítottak.

A korai felvételek és a műholdképek természetesen ezt az állítást cáfolták. A KiberBorosno Telegram-csatorna pedig összehasonlította a NASA FIRMS rendszere által észlelt tüzeket, és a bázisról készült műholdképeket.

A Russian MiG-31 fighter jet may have been destroyed in a night attack on an airfield in CrimeaDefense Express suggests that the target of the ATACMS strikes could have been enemy MiG-31s. Earlier, the CyberBoroshno channel showed satellite images for March 31, where you can pic.twitter.com/ZWZ1xNw3WN