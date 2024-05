Akcióban az ukrán hírszerzés: lecsaptak az egyik vezető orosz fegyvergyártóra

Az információt az egyik hírszerzési forrás osztotta meg a lappal.

A közösségi médiában terjedő felvételen egy hatalmas robbanás látható, bár a távolról készült videón pontosan nem azonosítható, hol történt az incidens.

Russian media report a drone attack on a military enterprise in Russian Tula.Reportedly, the target of the attack was most likely the production facilities of the state-owned enterprise of the Russian defense complex Basalt. It is a key enterprise in Russia for the production pic.twitter.com/4kiU4jWJa0