Kiderült, mit tud a legendás amerikai páncélos az oroszok rettegett Lancet-drónja ellen: egyértelmű a győztes

A Lancet-drón már több, mint egy éve jelent hatalmas veszélyt az ukrán haderőre: ez a pilóta nélküli repülőgép felelős az ukrán járműveszteségek jelentős hányadáért. Ugyanakkor ez a kamikaze drón (főként a Lancet-1-es változat) csak egy jól irányzott találattal képes harcképtelenné tenni az ukrán páncélozott járműveket.

Az alábbi felvételen azonban nem így történt, a Bradley nem a motortér felől kapta a találatot. A felvételen jól látható a Lancet robbanása, de a harcjármű a támadást követően sértetlennek tűnik. Persze ez sem zavarta az orosz propagandisták egy részét azzal kapcsolatban, hogy megsemmisültnek nyilvánítsák a lövészpáncélost.

Erre válaszul tették közzé ukrán Telegram-csatornákon azokat a felvételeket, amelyeken állítólag ugyanez a harcjármű látható, belülről, a támadást követően. Ezeken a képeken jól kivehető, hogy habár a páncélzatot áttörte a Lancet, a jármű többi része sértetlen maradt.

