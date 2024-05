Megdöbbentő orosz jelentés: szabályosan ripityára lövik a krími légibázist, Moszkva pedig tehetetlen

Március 14-15-én érte az első légicsapás a Krím-félszigeten található Belbek légibázist és környezetét. Az orosz források szerda délután azt állították, a támadásban megsemmisült egy MiG-31-es vadászgép, megsérült több Szuhoj Szu-27-es, továbbá egy Sz-300-as és egy Sz-400-as légvédelmi rakétaüteget is találatok értek.

Most az Astra hírportál hozott nyilvánosságra újabb számokat: eszerint pedig az Sz-400-as elvesztése mellett, nem egy, hanem kettő MiG-31-es harci repülőgép semmisült meg, valamint a katonai repülőtér üzemanyag- és kenőanyagraktára. A veszteségekre vizuális bizonyítékot egyelőre csak a légvédelmi rendszerről lehetett látni.

Az orosz védelmi minisztérium a bizonyítékok ellenére is kitart amellett, hogy aznap éjszaka, a félsziget légterébe érkező, mintegy 10 darab ATACMS rakétát még a levegőben semlegesítette.

Ráadásul, az ASTRA beszámolója szerint a légibázist újabb támadás érte csütörtök hajnalban, amely során állítólag 5 ATACMS rakétából legalább egy célba ért. A portál beszámolóját felvételek és a NASA FIRMS műholdak hőtérképei is megerősítették.

Videos of several fires, which show allegedly the Belbek airfield in Russian-occupied Crimea, are issued. This makes the 2nd day in a row where this airfield near Sevastopol is under attack.Source: Telegram / Uniannet, Astra and UaOnlii pic.twitter.com/3wuFXGh0sd