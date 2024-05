Súlyos támadás érte Novorosszijszkot – Szivárognak a felvételek

Novorosszijszkban egy fontos orosz katonai kikötő található: mióta a Krímet elkezdték intenzíven támadni az ukránok, az orosz Fekete-tengeri flotta főleg itt tartja a tengerészeti eszközeit. Ma hajnalban ezt a várost is támadás érte: a kikötő lángokban áll. Bár ukrán, ukránbarát források szerint a kikötő vezérkari épülete is megsemmisült, erről egyelőre nincs hiteles információ.

Russia: Massive attack on the port of Novorossiysk by Ukrainian drones from both sea and air. What remained of the Russian Black Sea fleet was largely stashed away in this port. The eyewitness yells pic.twitter.com/aHKB5ApXiF