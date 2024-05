Úgy néz ki, lelőttek egy méregdrága amerikai katonai robotrepülőgépet

Az Egyesült Államok 2023 novemberében kezdett katonai műveletet Jemen térségében: az ország jelentős részét uraló húszikat támadják, mivel az iránbarát milícia a Vörös-tenger hajózási forgalmát kezdte el lőni.

A húszik természetesen visszalőnek: amellett, hogy próbálják kilőni az amerikai hadihajókat, a légvédelem is aktív. Ma hajnalban arról jöttek jelentések, hogy egy MQ-9 Reaper katonai drónt is lelőttek a jemeni légtérben. Valószínűleg ez már a negyedik ilyen légi eszköz az amerikai katonai művelet kezdete óta, amely elveszett a térségében.

Yemeni Sources have Posted several Pictures tonight from near the City of Marib, which appear to show that yet another U.S. Air Force MQ-9 Reaper Surveillance Drone has been Shot Down by the Houthi Terrorist Group in Western Yemen; with this likely being the 4th MQ-9 to be pic.twitter.com/rvBTv8IJia