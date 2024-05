Friss térkép jött: így néz most ki a harkivi frontvonal

Az orosz hadsereg Harkiv elleni offenzívája kicsit több mint egy hete tart: nagyjából egy tucat települést foglaltak el a régió északi részében, mióta a támadás megindult.

Az orosz Rybar thinktank friss térképet közölt a frontvonal jelenlegi állásáról: jól látszik rajta, hogy behúzták az oroszoknak Sztaricját, illetve Vovcsanszk teljes északi részét.

️ Slobozhanske direction: Liberation of Staritsa and fighting in Volchansk4pm, May 17Russian troops continue to expand the zone of control in the north of Kharkiv region: heavy fighting is taking place along the entire line of contact. In turn, Ukrainian formations are pic.twitter.com/THyJuNxEhi