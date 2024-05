Titkos találkozót szervezett Amerika: lehet, hogy sikerült megúsznunk egy hatalmas háborút

Brett McGurk, a Fehér Ház közel-keleti ügyekért felelős vezetője, valamint Abram Paley, az Iránnal foglalkozó különmegbízott vett részt ezeken a tárgyalásokon Amerika részéről. Az Axios azt nem tudta kideríteni, hogy Iránt ki képviselte, és sem az Egyesült Államok, sem Irán nem tett közzé hivatalos nyilatkozatot a megbeszélésekről.

A tárgyalás fő témája az volt, hogyan tudják a felek csökkenteni a feszültséget a Közel-Keleten. Irán számos olyan fegyveres szervezetet támogat, amely Izraelt támadja, köztük a Hamászt és a Hezbollahot is, nemrég pedig közvetlenül is megtámadta a zsidó államot. Emellett Irán jelezte azt is, hogy módosítani kíván atomprogramján: nem kizárt, hogy mégiscsak fejlesztenének atomfegyvert, a korábbi ígéretek és fatvák ellenére.

Korábban, januárban hasonló jellegű megbeszélések zajlottak Ománban az Egyesült Államok és Irán között. Akkor Teherán egy tűzszünet biztosítását kérte a gázai konfliktus kapcsán, míg Washington arra ösztönözte az Iszlám Köztársaságot, hogy szüntesse meg a radikális iszlamista fegyveres csoportok támogatását.

Címlapkép forrása: Getty Images