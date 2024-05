Egyedül rontott neki az ukrán állásoknak egy hírhedtté vált orosz „teknőstank”, de nem sült el jól az akció

Az orosz-ukrán háború elmúlt hónapjaiban váratlanul olyan „fejlesztések” tűntek fel az ukrajnai harctéren, mint a „teknőstankok”. Ezeket az orosz haderő rendszeresen beveti, mint ahogy a legfrissebb felvételek is bizonyítják.

Az elmúlt hetekben egyre gyakoribb szereplőjévé vált a haditudósításoknak a „teknőstank” elnevezés, vagyis az olyan harcjárművekről szóló beszámolók, amelyek egy masszív vaslapokból álló tetőt kaptak. Azt egyelőre nem pontosan tudni, hogy ezeknek a házi barkácsmunkához hasonlító fejlesztéseknek pontosan mekkora a hatékonysága, de az oroszok előszeretettel alkalmazzák őket. A feltételezések szerint a leggyakrabban a jármű tetején utazó katonákat védi meg a kisebb pusztításra képes fegyverek találataitól. Korábban viszont már számos kilőtt példányt lehetett látni, így világos, hogy a plusz védelmi borítás sem véd tökéletesen minden ellen.

Russian turtle tank runs full speed over several anti-tank mines on an open field. pic.twitter.com/XBtXtDeHfB — Clash (Report) May 20, 2024

Az orosz alakulatok azonban továbbra is szívesen vetik ezeket az eszközöket a csatamezőn. A most közzétett felvételen az látható, hogy a nyílt terepen egy ismeretlen járművet rejtő „teknőstank” nekiront az ukrán állásoknak, méghozzá igen nagy sebességgel. Az akció azonban balul sül el, ám közel sem azért, mert a harcjárműre eszkábált keret ne működött volna megfelelően: egyszerűen haladás közben aknamezőre szaladnak, egymás után több robbanás is látható. A jármű ezt követően megáll, majd legalább egy katona elhagyja azt. Ekkor egy újabb robbanás látható, ám az már vélhetően inkább az ukrán védőknek köszönhető. Az oroszok eddig jellemzően a Donyecktől nyugatra található frontvonalakon élt ezzel a technológiával, nem tudni, hogy a mostani akciót pontosan hol hajtották végre.

