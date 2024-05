Raiszi halálának beláthatatlan következményei lehetnek Iránra és az egész világra

Ebrahim Raiszi politikai karrierjét az iráni vallási és politikai berendezkedés iránti fundamentalista hozzáállás jellemezte. Az igazságszolgáltatás és a vallási elit ranglétráján keresztül emelkedett fel, hogy meghatározó konzervatív politikussá váljon, akit szinte mindenki Ali Khamenei ajatollah legfelsőbb vezető lehetséges utódjának tartott. Halálával politikai vákuum alakulhat ki a perzsa államban, amely újra felszínre hozhatja a társadalmi feszültségeket, miközben Raiszi regnálása alatt Irán még elszigeteltebbé vált a nemzetközi porondon. Az teheráni utódlás alapjaiban határozhatja meg, hogy mi lesz az Izraellel egyre kiélezettebbé váló viszonnyal, ami az egész Közel-Kelet jövőjét meghatározhatja. De halála még az ukrajnai háborúra is kihathat, mert kérdéssé válhat az orosz hadseregnek küldött fegyverszállítmányok jövője.

Ebrahim Raiszit, a keményvonalas és vallási szempontból konzervatív iráni elnököt hétfőn reggel halottnak nyilvánították, miután helikoptere – amelyen más magas rangú tisztviselőkkel együtt utazott –, vasárnap lezuhant az ország Kelet-Azerbajdzsán nevű tartományában.

Raiszi, aki 63 éves volt, évtizedek óta megkerülhetetlen politikus volt Iránban, akit sokáig a legfőbb vezető, Ali Khamenei ajatollah lehetséges utódjaként tartottak számon. Így halálával Irán még nehezebb helyzetbe került: a vallási és politikai elit is új vezetőt kell találjon.

Teológus helyett fundamentalista vezető

Az 1960-ban az iráni Mesedben született Raiszi 15 évesen kezdett el tanulni a híres Kom vallási szemináriumban, ahol a kor több, elismert síita muzulmán tudósától is tanult, és hamarosan a vallási elit feltörekvő csillagává vált. Saját bevallása szerint fiatalon imám akart lenni, végül azonban a jogi pálya kezdte el vonzani.

A húszas évei elején Raiszit sorra nevezték ki vidéki városok vezető ügyészévé, míg végül a fővárosba, Teheránba került, ahol helyettes főügyészként dolgozott. A feltörekvő, a siíta vallási tanokat jogászként is képviselő politikus egyre feljebb lépdelt a igazságszolgáltatás ranglétráján, és 1988-ban kinevezték egy olyan bizottságba, amely a politikai foglyok felett ítélkezett, többnyire koncepciós eljárásokban halálra ítélve őket. Ez a múltja népszerűtlenné tette őt az iráni ellenzék körében, és ahhoz vezetett, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be ellene.

1989-ben, Irán első legfelsőbb vezetőjének, Ruhollah Khomeini ajatollah halála után Raiszit Teherán főügyészévé nevezték ki, mivel az új vallási vezető, Khamenei ajatollah pártfogoltja lett: folyamatosan kapta az újabb és újabb fontos pozíciókat, míg 2016-ban kinevezték az Asztan Kudsz Razavi, a legnagyobb vallási alapítvány elnökévé, megszilárdítva ezzel státuszát az iráni keményvonalas, a vallási fundamentalizmushoz húzó mainstream elitjében.

Raiszi először 2017-ben futott neki az elnökválasztásnak az újrázásért induló Hasszán Rohani ellen, de ekkor elbukott. A mérsékelt Rohani vitte Irán és a világhatalmak tárgyalásait az iráni atomprogramról, amely 2015-ben a sikeresen megkötött nukleáris megállapodással – hivatalos nevén Közös Átfogó Cselekvési Terv (JCPOA) – zárult. Az akkori elnök elérte, hogy számos kereskedelmi korlátozást feloldjanak Iránnal szemben, cserébe nagyobb belelátást engedett a nemzetközi vizsgálóbizottságoknak az iráni atomprogramba. Bár maga az ajatollah is bírálta a nyugati világgal kötött paktumot, a választók inkább a megbékélést hirdető Rohaninak szavaztak bizalmat.

Ebrahim Raiszi beszédet mond, miután hivatalosan is jelöltette magát az elnökválasztásra Teheránban, Iránban 2017. április 14-én. Forrás: Majid Saeedi/Getty Images.

Raiszi elnökségéhez Trump kellett

Raiszi választási veresége után a nemzetközi elemzők úgy látták, hogy az atomalku megkötésével Iránban a mérsékelt demokratikus erők válhatnak erősebbé. Azonban Donald Trump már a 2016-os választási kampányában megígérte: elnökké választásakor semmissé teszi a megállapodást, mert az szerinte nem szolgálja az Egyesült Államok érdekeit.

Végül 2018 májusában mondta fel az egyezséget, „borzalmas, egyoldalú megállapodásnak” nevezte azt, ami szerinte akkori „rothadó formájában” nem tudta megakadályozni az iráni atomfegyver kifejlesztését, Trump mindehhez hivatkozott azokra a dokumentumokra is, amiket Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök mutatott a számára, melyek állítólag azt bizonyították, hogy az iráni rezsim hazudott, és atomfegyver kifejlesztésére törekszik. Ugyanekkor viszont a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint a nyugati felügyelők is azt állították, hogy semmilyen jel nem utal arra, hogy Teherán nem békés célra akarja használni a nukleáris technológiát.

Az Egyesült Államok kilépése után hiába maradtak az európai hatalmak a megállapodásban, az újra kivetett amerikai szankciók után fokozatosan életképtelenné vált az egyezség. Ez pedig az iráni közvéleményben újra felerősítette a nyugatellenes radikálisabb tábor hangját, amely Raisziben látta a megfelelő vezetőt az országnak.

Ennek ellenére még 2019-ben is úgy tűnt, hogy a mérsékelt politikai erők maradhatnak hatalomban Rohani távozása után is. Csakhogy 2020 januárjában Donald Trump akkori elnök parancsot adott az amerikai hadseregnek, hogy lőjjék ki Kászim Szulejmáni, az Iráni Forradalmi Gárda ezetőjének konvoját a Bagdadi Nemzetközi Repülőtérre vezető úton. Végül egy amerikai MQ-9 Reaper drón kilőtte Szulejmáni autóját és a támadásban életét vesztette Abu Mahdi al-Muhandisz is, a Hezbollah egyik főparancsnoka is.

Mindez erős lökést adott a nyugatellenes politikai oldalnak, így Raiszinek is.

A Covid-19 világjárvány tovább rontott a helyzeten, a halálos áldozatok száma 2021 augusztusára meghaladta a 97 000-et. Mindez azt mutatta, hogy a Rohani vezette erők képtelen kezelni a pandémiát, a konzervatívabb pártok folyamatosan bírálták is ezért az akkori elnököt.

Így már nem volt meglepetés, hogy 2021-ben Raiszi a szavazatok 62 százalékát szerezte meg az elnökválasztáson, de a választást beárnyékolta az alacsony – 48,8 százalékos – részvételi arány, miután több reformpárti és mérsékelt politikus el sem indulhatott. A fiatalok rekordszámban maradtak távol az urnáktól, mert úgy érezték, hogy a nagypolitika cserben hagyta őket. A 30 alattiakat sújtó magas munkanélküliség, a kialakuló lakhatási válság, valamint az atomalku bukása miatt nem látszott, hogy bárki is meghallaná őket és valódi változást hozna.

Raiszi bár megszerezte az elnökséget, a feszültségek nem enyhültek Iránban, a romló életszínvonal miatt sorozatosak voltak a kisebb-nagyobb tüntetések a kormánnyal szemben. 2022 végén a közvélemény haragja Mahsa Amini halála miatt még feszültebbé vált: a 22 éves lányt az iráni erkölcsrendészet vette őrizetbe mert nem viselt hidzsábot, majd a letartóztatás közben a hatóságok brutalitása miatt meghalt.

Emberek gyűlnek össze Mahsa Amini halála elleni tiltakozásul az utcán 2022. szeptember 19-én Teheránban, Iránban. A 22 éves Mahsa Amini kómába esett és meghalt, miután Teheránban az erkölcsrendészet letartóztatta, mert állítólag megsértette az ország hidzsábszabályait. Amini halála hónapokig óta tartó erőszakos tüntetéseket váltott ki Irán-szerte. Forrás: Getty Images.

Halála miatt hónapokig tartó tiltakozások kezdődtek Iránban, a nők tiltakozásul levették vagy elégették hidzsábjukat, és levágták hajukat. A városokban hatalmas tüntetéseket szerveztek, amelyeknek végül karhatalmi erőkkel 2023 közepén vetettek véget Raiszi parancsára.

Addigra már külföldi emberi jogi szervezetek szerint mintegy 500 ember meghalt a rendőrökkel való összecsapásokban, miután a biztonsági erők is rendszeresen bevonultak a kormányellenes tüntetésekre.

Hét embert kivégeztek a zavargásokban játszott szerepük miatt.

Az ENSZ tényfeltáró missziója 2024 márciusában arra a következtetésre jutott, hogy Irán a tüntetések leverése során emberiesség elleni bűncselekményeket követett el: az őrizetbe vett demonstrálókat nem egyszer halálra verték vagy megkínozták, több nőt pedig megerőszakoltak a hatóságok emberei.

Raiszi a diplomáciában is radikális lett

Raiszi nemzetközi szinten sem riadt vissza a konfrontációtól és egyre feszültebb helyzetbe kormányozta Iránt. Az Egyesült Államokat mélységesen elítélte, mert Washington kilépett a JCPOA-ból, az európai hatalmakkal ugyan sokáig tárgyalt, de miután nem látszott, hogy meglehetne menteni a paktumot, Iránt is kiléptette az egyezményből. Az elnök bejelentette, hogy Irán fokozza nukleáris programját, több uránt dúsít majd, mint amit az atomalku engedne, az egyetlen enyhülésre utaló lépése az volt, hogy 2021-ben megígérte, hogy országa nem fejleszt atomfegyvert.

Kereste a kapcsolatot más autoriter vezetőkkel: 2022-ben Oroszországgal kötött egyezményt, Vlagyimir Putyin elnök hadseregének Sahíd (angol átírásban: Shahed) típusú drónokat és lőszert is küldtek. Emellett több kereskedelmi megállapodást kötött Kínával és Észak-Koreával is.

Most halálával kétségessé vált, hogy Irán folytatja-e az orosz hadsereg felfegyverzését.

A legutóbbi időkben pedig aktívan fegyverezte fel a jemeni húszi lázadókat, akik a Vörös-tenger kereskedelmi hajói ellen indítottak rakétatámadásokat.

Viszont radikális nyilatkozatai ellenére Raiszi – a körülményekhez képest – próbálta higgadtan kezelni az Izraellel szembeni egyre konfliktusosabbá váló helyzetet, amikor a két ország a Gázai övezet elleni, immár nyolcadik hónapja tartó, a Hamász terrortámadására adott katonai művelet miatt került szembe egymással idén tavasszal. Irán nyíltan elítélte Izrael palesztin civilek elleni brutális támadásait, támogatta a Hamászt és a Hezbollahot, fegyvereket és pénzügyi támogatást is biztosított nekik, de a direkt konfliktust kerülte.

Amikor 2024. április elején az iráni konzulátus damaszkuszi épületét támadás érte, a hét ember, köztük egy iráni parancsnok és helyettese halála okozó rakétacsapás végrehajtásával Izraelt vádolta. Ekkor már erőteljesebb és látványosabb válaszcsapást hajtott végre: április 15-én Irán egy jól megtervezett támadást indított, amelyben több mint 120 ballisztikus rakétát, 170 drónt és több mint 30 cirkálórakétát lőttek ki Izraeli területekre, amelyek többségét még a zsidóállam határain kívül ártalmatlanítottak. Izrael egyes területeiről kisebb károkat jelentettek, és a támadás jelképes válaszlépéseket eredményezett.

A hatalmi vákuum, ami nemcsak Iránt fenyegeti

A kialakult külpolitika folytatása és az új belföldi és nemzetközi konfrontációk között Raiszi ellentmondásos elnöknek bizonyult. Ugyanakkor az iráni intézményrendszer minden szintjén meglévő erős kapcsolatai miatt erős esélyesnek bizonyult egy második ciklusra, és valószínűleg a legfelsőbb vezetői posztra is: Ali Khamenei többször beszélt arról, hogy utódja lehet ajatollahként.

Halálával hatalmi vákuum keletkezett az iráni politikai intézményrendszerben, és még nem tudni, ki lesz az Iszlám Köztársaság következő legmagasabb rangú választott vezetője. Egyelőre az látszik, hogy a keményvonalas teheráni elitet is összezavarta a helyzet: halálát a legutolsó pillanatig nem ismerték be hivatalosan, a baleset körülményeiről pedig szinte alig adtak érdemi tájékoztatást. Ugyan a közösségi médiában már megjelentek olyan orosz botfarmok által felerősített hangok, amelyek izraeli vagy amerikai titkosszolgálati akciót sejtenek a háttérben, az iráni kormány egyelőre a rossz időjárási körülmények okozta pilótahibáról beszélt. Ha az utódlásról, valamint az iráni alkotmány alapján 50 napon belül kiírandó választásról esik szó, Teherán kegyeleti okokra hivatkozva nem válaszol az ezeket firtató kérdésekre, helyette közös imára hívja az iráni népet.

Egy videóról készült képernyőképen látható az Ebrahim Raiszi iráni elnököt és küldöttségét szállító helikopter roncsának helye, amelyet 2024. május 20-án találtak meg. A balesetnek nem volt túlélője. Forrás: Iranian Red Crescent Society/Anadolu via Getty Images.

Raiszi az iráni közvéleményt polarizáló szerepet jól mutatja, hogy míg országszerte tömegek vonultak a mecsetekhez, hogy gyászolják az elhunyt vezetőt, sok helyen ünnepelték a halálát. Bárki is követi a hatalomban, egy végletekig fragmentált országot kell átvennie. Ideiglenesen az alelnök, Mohszen Mokber lesz a vezető, de vélhetően a választásokon egy nála karakteresebb jelöltet állítanak majd a keményvonalas erők.

Címlapkép: Ebrahim Raiszi iráni elnök beszél az Egyesült Államok korábbi teheráni nagykövetsége előtt tartott gyűlésen 2022. november 4-én Teheránban, Iránban. 1979. november 4-én több mint 50 amerikai diplomatát és állampolgárt ejtettek túszul, miután fegyveres iráni diákok egy csoportja megrohamozta az Egyesült Államok teheráni nagykövetségét. A külképviselet elfoglalása 444 napos túszdrámához vezetett, és a diplomáciai kapcsolatok megszakadását váltotta ki. A fotó forrása: Getty Images.