Elmondta az ukrán elnök, hogy mi az akadálya a tárgyalások megkezdésének Moszkvával

Vasárnap adott interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Reutersnak, amelyet az Ukrajniszka Pravda szemlézett . A beszélgetésben az államfő kitért arra is, hogy pontosan mi akadályozza a tárgyalásokat az oroszokkal.

Zelenszkij szerint a tárgyalások megkezdésének jelenleg Vlagyimir Putyin orosz elnök a legnagyobb akadálya, pedig 2022-ben a háború kirobbanását követően Kijev kereste a megbeszélési lehetőségeket Moszkvával. Az ukrán elnök szerint ennek jelenleg nincsen semmi értelme, mivel Putyint nem tartja független személynek:

Egy információs buborékban van, és el akar minket pusztítani. Nem ülhetsz tárgyalóasztalhoz egy olyan emberrel, akinek egyetlen célja, hogy téged elpusztítson. És ilyen körülmények között nem lehet igazságos párbeszédet kialakítani

– mondta.

Szóba került a hamarosan megrendezésre kerülő svájci békekonferencia is, ahol Oroszország nem képviselteti magát, de számos ország igen. Zelenszkij szerint ezeknek a tárgyalásoknak a legnagyobb érdeme, hogy közösen tudnak nyomást gyakorolni az oroszokra, amely végül elhozhatja a fordulatot az ukrajnai háborúban. Szerinte Ukrajnának nem szabad feladnia egyetlen területét sem, mivel hatalmas kihívásokkal jár minden egyes rész visszaszerzése. Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban az orosz elnök korát emelte ki, szerinte Moszkva teljhatalmú ura sem lesz örök életű, az egészsége is cserben fogja hagyni idővel. Ezek olyan körülmények lehetnek, amelyek meggyengítik Oroszországot is, és így fordulhat a kocka az ukrajnai háborúban.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images