Hatalmas katonai konvojt videóztak a Szumi közelében – Újabb frontot nyitnának az oroszok?

Az oroszok május elején indítottak nagyszabású hadműveletet Harkiv ellen, amelyet már régóta sejtettek az ukrán források. A több tízezer katona részvételével induló hadművelet több sikert is elért, a támadók hamarosan elfoglalhatják Vovcsanszk települést is.

A korábbi jelentések azonban hasonló inváziót jósoltak Szumi megyébe is, amely egyelőre még nem indult meg.

A nemrégiben megjelent videó tanúsága szerint viszont hamarosan elkezdődhet az oroszok akciója.

Its beginning to feel like January and February of 2022 all over again, with a Russian Military Train recently spotted near the City of Yefremov in the Tula Region heading Southeast towards the Border with the Sumy Region of Northeastern Ukraine. The Military Equipment seen on pic.twitter.com/0bKV4RtQj8