Lecsapott Ukrajna félelmetes ATACMS-rendszere: darabokra robbantották Oroszország legjobb légvédelmi rendszerét

Ukrajna vélhetően egy igencsak jelentős szállítmányt kapott az amerikai gyártmányú ATACMS nagy hatótávolságú harcászati ballisztikus rakétákból, mivel az elmúlt hetekben gyakorlatilag folyamatosan lőtték velük Oroszország kritikus fontosságú harctéri képességeit.

Tegnap egy Sz-400-as légvédelmi rakétakomplexum szenvedett súlyos károkat: egy ATACMS-támadás során megsemmisült a rakétarendszer parancsnoki központja, radarrendszere, illetve két rakétaszállító- és indítójárműve is. Egy harmadik indítójármű is károkat szenvedett.

Yesterday, Ukrainian forces successfully hit and destroyed a Russian S-400 battery with at least one MGM-140 ATACMS tactical ballistic missile in Donetsk Oblast.1x 96L6E radar destroyed2x TELs destroyed 1x likely 55K6E command post destroyed 1x TEL heavily damaged pic.twitter.com/Mfg6foC0z8