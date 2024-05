A legendás Abrams harckocsit sem kímélte az ukrán sufnituning műhely: fotók jöttek a legújabb fejlesztésről

Oroszország és Ukrajna is egyaránt próbál újabb és újabb megoldásokat találni a modern páncéltörő rakéták és drónok ellen, Berdicsi térségében pedig bebizonyosodott az is, hogy ahogy minden más keleti és nyugati harckocsi, úgy az amerikai M1A1 SA Abrams is sérülékeny ezekkel a fegyverekkel szemben.

Ukrán katonák most megpróbáltak javítani egy kicsit az Abrams harckocsi túlélőképességén: a harcjármű oldalára és elejére robbanó-reaktív páncélzatot (ERA) tettek, a tornyot pedig fémketreccel vették körül. Előbbi elsősorban a páncéltörő gránátok, utóbbi a dróntámadások ellen véd.

