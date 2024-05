Felvételek: így pusztítja az orosz tüzérséget Ukrajna szupermodern Archer rendszere

Az Archer Ukrajna talán legmodernebb tüzérségi rendszere: néhány darabot kapott belőle a megtámadott ország hadereje Svédországtól. Különlegessége, hogy a löveg kezelése távirányított, így a vezetőfülkéből kell irányítani a fegyvert, ellentétben a legtöbb önjáró tüzérségi eszközzel, ahol egy toronyban tartózkodó lövész szükséges erre a célra.

Eddig nagyon kevés videót lehetett látni az Archerek munkájáról Ukrajnában, valószínűleg féltve őrzik az ukránok azt a néhány darabot, amit Svédországtól kaptak, mivel rendkívül high-tech eszköznek számítanak.

Most felvételek jelentek meg arról, ahogy egy Archer Bahmut térségében orosz tüzérségi eszközöket semlegesít, láthatólag igencsak hatékonyan.

Bakhmut, Swedish-supplied Archer artillery systems in Ukrainian service continue to prove to be incredibly effective in the counterbattery role, seen here hunting down and destroying multiple Russian towed howitzer positions. pic.twitter.com/MR63gAr1rU