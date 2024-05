Stoltenberg erre azt mondta az Economistnak adott interjúban, hogy

a NATO-nál közösen, konszenzuson alapuló döntéseket hozunk. Mindannyian követjük az alapító szerződést, a washingtoni szerződést, és évtizedek óta bebizonyítottuk, hogy ezt országspecifikus módon is meg tudjuk valósítani. Így biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani, hogy ne ássák alá a szövetség egységét.

Orbán Viktor pénteken arról számolt be, hogy a jogászok most azon dolgoznak, hogy Magyarország – miközben a NATO tagja marad – ne vegyen részt a szövetség területén kívüli tevékenységekben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előzőleg azt is leszögezte, hogy Magyarország öt évig nem vesz részt a Stoltenberg által Ukrajna számára javasolt, 100 milliárd dolláros új alap begyűjtésében.

Jens Stoltenberg felszólította az Ukrajnának fegyvert szállító NATO-szövetségeseket, hogy szüntessék meg a tilalmat, miszerint a fegyvereket oroszországi katonai célpontok elleni támadásra használják. Stoltenberg egyértelmű, bár meg nem nevezett célpontja az a Joe Biden amerikai elnök által fenntartott politika volt, amely meghatározza, hogy Ukrajna mit támadhat és mit nem támadhat az amerikaiak által szállított rendszerekkel.

