Donald Trump elment, hogy megnyerjen egy fontos választói csoportot – botrányba fulladt a kísérlet

A volt elnök, a republikánusok várható elnökjelöltje a Libertárius Nemzeti Konvención tartott beszédet, a gyűlés résztvevői azonban hangosan nemtetszésüknek adtak hangot.

Az a helyzet, hogy nem kellene egymás ellen harcolnunk. Ha Joe Biden visszatér, senkinek sem lesz többé szabadsága az országunkban. Egyesüljetek velünk partnerségben – ezt kérjük a libertáriusoktól. Együtt kell dolgoznunk. Egyesüljetek velünk

– hangoztatta Trump, miközben a küldöttek lehurrogták és sértéseket kiabáltak felé.

Trump just showed up to the Libertarian Party Convention, told libertarians pic.twitter.com/GxztfQ0V02

BREAKING: Donald Trump is getting booed at the Libertarian National Convention. Nobody likes Trump. Not even Republicans. Retweet so everyone sees this embarrassing moment. pic.twitter.com/PhPQHgDPXK