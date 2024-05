Friss térképek jöttek: ez a nagy orosz offenzíva eddigi eredménye

Mostanra biztosra kijelenthető, hogy megindult az orosz hadsereg „nyári offenzívája,” a kezdő lendület után pedig érezhetően lelassult a hadjárat üteme. A War Mapper friss térképeket publikált, melyen az elmúlt egy hét harctéri eseményei láthatók.

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. A blog pártatlannak mondható: kommentárt általában nem is nagyon fűznek hozzá frissítéseikhez. A frissítést hetente publikálják.

A harkivi orosz offenzíva látványosan lelassult. Betörtek az oroszok Vovcsanszka még múlt héten, de a kisvárost nem tudták még mindig elfoglalni. Bár a város nyugati, középső szektorában jól haladnak az oroszok, az ukrán haderő ellentámadása kitolta őket a keleti városrészből.

Ukraine war update:After the initially rapid advance by forces north of Kharkiv, progress in this area has slowed significantly. has continued to make progress inside Vovchansk on the north bank of the river. pic.twitter.com/NGHGTl8BFY — War (Mapper) May 27, 2024

A legnagyobb területszerzést Avgyijivka térségében hajtották végre az oroszok. Elfoglalták Netajlovét és előre tudtak nyomulni Umanszke térségében.

Említésre méltó változás Bahmut-Csasziv Jar térségében történt még. Az orosz hadsereg Csasziv Jar kelet agglomerációját szinte teljesen uralma alá hajtotta, illetve majdnem teljesen kitolták az ukrán hadsereget Kliscsijivkából, de egyik települést, városrészt sem foglalták még el.

West of Avdiivka, forces have taken control of Netailove and secured more territory around Umans'ke. pic.twitter.com/UAccEjvEDT — War (Mapper) May 27, 2024

Érdemes megjegyezni, hogy a War Mapper szerint Sztaromajorszkét szinte teljesen visszafoglalták az oroszok, ez a második alkalom, hogy orosz kézre kerül a nyugat-donyecki falu.

Building on progress last week, has advanced into the centre of Staromaiors'ke on the southern front. pic.twitter.com/cGmStyMC7Q — War (Mapper) May 27, 2024

Az ukrán LiveUAmap interaktív térképe konzervatívabb helyzetértékelést mutat egyes szektorokban. A Kijevből menedzselt online portál szerint Sztaromajorszke és Kliscsijivka teljesen ukrán kézen van, viszont érdekes módon Vovcsanszkban például sokkal nagyobb területszerzést húztak be az oroszoknak. Az orosz Rybar elemzése szerint viszont Sztaromajorszke lényegében elesett, míg más szektorokban hajszállal nagyobb előretörést mutatnak, mint a War Mapper értékelése.

Címlapkép forrása: Getty Images