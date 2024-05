Úgy néz ki, csúnyán elszámolta magát Brüsszel Ukrajnával kapcsolatosan: ennek komoly arcvesztés lehet a vége

A lap emlékeztet: az Európai Unió 2024 márciusára egymillió tüzérségi lőszert ígért Ukrajnának, de végül ennek töredékét sem szállították le. Ennek az oka, hogy a kimerült nemzeti készleteket nem sikerült pótolni újonnan gyártott tüzérségi lőszerekkel, a gyártási folyamat pedig azóta is akadozik.

A fő probléma az, hogy nincs elég lőpor és robbanószer, vagyis lassan megy a tüzérségi lőszerek robbanófejének és póthajtásának gyártása.

Nem csupán a hagyományos, 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártása akadozik, hanem lassan halad a nagy hatótávolságú rakéták utánpótlása is.

Az EU most azon dolgozik, hogy 2025 végére már évi 2 millió tüzérségi lőszert legyen képes gyártani, de a TNT, HMX, RDX előállítása továbbra is olyan lassan halad, hogy több fegyergyártó is kétkedik azzal kapcsolatosan, hogy tartható lesz az ütemterv. Jelenleg mindössze három olyan üzem van Európában, ahol nagy mennyiségben lehet gyártani ilyen robbanószereket, illetve épül még egy negyedik Magyarországon is, de az Economist szerint itt csak 2027-ben indul meg a gyártás. A környezetvédelmi és biztonsági előírások, illetve a munkerőhiány miatt ráadásul még több akadály gördülhet a gyártók elé.

A lap végül azt írja, még ha sikerül is az EU most még túlságosan optimistának tűnő célkitűzése a lőszerek gyártásával kapcsolatosan – mondjuk ázsiai import segítségével – lehet, hogy már túl késő lesz Ukrajna utánpótlása szempontjából. Jelenleg ugyanis nagyon úgy néz ki, Oroszország nagyszabású offenzívát kezdett, melynek célja a Donbasz és Harkiv északi részének bekebelezése.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images